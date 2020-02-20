В Екатеринбурге неизвестные «заминировали» школы и детсады

В городские диспетчерские службы поступают сообщения о нахождении взрывных устройств в школах и детских садах. В департаменте образования сообщили, что руководители образовательных учреждений оповещены о необходимости осмотра территорий и всех помещений. Помимо этого, в учреждениях будет усилен контрольно-пропускной режим.