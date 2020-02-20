В Екатеринбурге неизвестные «заминировали» школы и детсады
Сегодня, 14:31ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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20 февраля по Екатеринбургу прокатилась очередная волна «минирований», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В городские диспетчерские службы поступают сообщения о нахождении взрывных устройств в школах и детских садах. В департаменте образования сообщили, что руководители образовательных учреждений оповещены о необходимости осмотра территорий и всех помещений. Помимо этого, в учреждениях будет усилен контрольно-пропускной режим.
Напомним, последний раз волна «минирований» прокатилась по уральской столице в середине января. Тогда эвакуировали суды, школы и горадминистрацию.
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