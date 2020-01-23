В Екатеринбурге проверяют детсады и школы из-за сообщений о минировании
Сегодня, 12:04ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге приостановлена работа арбитражного суда, а также идёт проверка всех школ и детских садов из-за сообщения о минировании, пишет E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По их данным, от анонимного источника поступило письмо с угрозой взрывов в разных учреждениях города.
Поступило сообщение, что все школы и детсады заминированы, полицейские уже выехали на адреса для проверки, но пока решения об эвакуациях не применялись,сообщили E1.RU в департаменте образования городской администрации
Напомним, 15 января в Екатеринбурге уже была подобная ситуация. В ЕДДС города стали поступать сообщения о минировании нескольких образовательных учреждений. Кроме того, из-за сообщения о минировании также эвакуировали здание арбитражного суда. Взрывных устройств обнаружено не было.
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