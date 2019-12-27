В Екатеринбурге отменили занятия в школе из-за сообщения о минировании
Сегодня, 22:08ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сегодня вечером в Екатеринбурге были отменены занятия второй смены в школе № 93 на улице Фурманова из-за анонимного сообщения о минировании здания, сообщает Znak со ссылкой на родителей учеников.
Сюжеты: Екатеринбург
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых воздержался от комментариев до завершения проверочных мероприятий.
Как рассказал Ура.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщение поступило не только о минировании школы, но и мэрии Екатеринбурга, больницы, торговых центров и судов.
Сообщения о ложных минированиях поступали в Екатеринбурге 16 декабря. Тогда неизвестный сообщил об Арбитражном суде региона и железнодорожном вокзале.
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