Превысил скорость. Подробности смертельного ДТП под Нижним Тагилом

Мужчина за рулем ВАЗ-21124 двигался со стороны Нижнего Тагила в направлении Верхней Салды. Из-за превышения скоростного режима он не справился с управлением, транспортное средство занесло. Машина вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком.