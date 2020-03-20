Превысил скорость. Подробности смертельного ДТП под Нижним Тагилом
Сегодня, 08:17ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ГИБДД рассказали подробности ДТП с летальным исходом, случившегося 19 марта близ села Покровка под Нижним Тагилом. Водитель легкового авто превысил скорость, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина за рулем ВАЗ-21124 двигался со стороны Нижнего Тагила в направлении Верхней Салды. Из-за превышения скоростного режима он не справился с управлением, транспортное средство занесло. Машина вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком.
Под Нижним Тагилом в аварии с грузовиком погиб водитель легкового авто
Напомним, водитель легкового авто погиб на месте, тело из машины извлекали спасатели при помощи специнструмента.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей