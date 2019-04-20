В Екатеринбурге в ДТП погибли два человека
Сегодня, 10:11ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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19 апреля в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и Мельковского переулка при столкновении автомобилей марок Hyundai Solaris и KIA Rio погибли два человека, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Автомобиль Hyundai, принадлежащий каршерингу «Делимобиль», во время запрещающего сигнала светофора поворачивал налево и столкнулся со встречной машиной.
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В Hyundai находились молодой человек и девушка, которые погибли на месте. Водитель второй иномарки был госпитализирован с травмой позвоночника.
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