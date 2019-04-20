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В Екатеринбурге в ДТП погибли два человека
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге в ДТП погибли два человека

Сегодня, 10:11ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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