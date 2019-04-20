В Екатеринбурге в ДТП погибли два человека

Автомобиль Hyundai, принадлежащий каршерингу «Делимобиль», во время запрещающего сигнала светофора поворачивал налево и столкнулся со встречной машиной.

В Hyundai находились молодой человек и девушка, которые погибли на месте. Водитель второй иномарки был госпитализирован с травмой позвоночника.