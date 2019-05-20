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В Екатеринбурге спасший троих детей из огня герой получил условный срок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге спасший троих детей из огня герой получил условный срок

Сегодня, 16:27ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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