В Екатеринбурге спасший троих детей из огня герой получил условный срок

Мужчину признали виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Спасение детей из огня стало основным смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела: герою грозило 12 лет лишения свободы.

Второй осужденным, который также участвовал в потасовке, получил 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

Учитывая активную общественную позицию после совершения преступления, наказание в виде четырех лет лишения свободы назначено условно, с испытательным сроком четыре года, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Армянину Геворгу Аветисяну 30 лет, в Екатеринбурге мужчина живет уже много лет, однако ему так и не удалось получить российское гражданство. У Геворга жена и пятеро детей.

В январе 2019 года мужчина вытащил из горящего дома в Цыганском поселке троих детей, за что получил от МЧС грамоту и огнетушитель.

Драка, в которой участвовал мужчина, — следствие дальнего конфликта с родственниками. Потерпевшим в деле является родственник героя Мурат, а его жена приходится жене Геворга двоюродной сестрой. Женщины не могли поделить частный двухэтажный дом, доставшийся им по наследству.

Осенью 2018 года Геворг и Мурат подрались, жена Аветисяна засняла происшествие. На записи видно, что родственник распылил в лицо Геворга баллончик, в ответ мужчина швырнул в обидчика кирпичом. Далее видео прерывается. После драки пострадавшего Мурата госпитализировали.