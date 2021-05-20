Бывший тагильский полицейский Павел Долганов порезал себе вены в кабинете следователя

Ранее Павел Долганов сообщал о коррупционной связи начальства с ритуальным агентством. По словам женщины, она не ожидала такого поступка и отметила, что это несвойственно ее мужу. Женщина недоумевает, что именно могло произойти в кабине следователя, сообщает Е1.
Он ни от кого не скрывался, а почему его вообще задержали я не понимаю,подчеркнула она.
На месте инцидента мужчина получил первую медицинскую помощь, после чего Павла Долганова посадили в изолятор.
Напомним, 13 мая стало известно, что бывший начальник смены дежурной части ОП № 17 Нижнего Тагила Павел Долганов обвинил руководство в получении взяток за сообщения о смертях в «правильные» ритуальные агентства. Экс-полицейский заявил, что он отказался участвовать в коррупционных схемах, из-за чего стал фигурантом дела о подмене анализов. Затем он рассказывал о преступной схеме сотрудникам ФСБ, но следователи, якобы, не заинтересовались данной информацией.