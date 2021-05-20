Бывший тагильский полицейский Павел Долганов порезал себе вены в кабинете следователя

Напомним, 13 мая стало известно, что бывший начальник смены дежурной части ОП № 17 Нижнего Тагила Павел Долганов обвинил руководство в получении взяток за сообщения о смертях в «правильные» ритуальные агентства. Экс-полицейский заявил, что он отказался участвовать в коррупционных схемах, из-за чего стал фигурантом дела о подмене анализов. Затем он рассказывал о преступной схеме сотрудникам ФСБ, но следователи, якобы, не заинтересовались данной информацией.