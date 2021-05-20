Хозяин с собакой спрятался на балконе во время пожара в квартире в Краснотурьинске

Хозяин с собакой спрятался на балконе во время пожара в квартире в Краснотурьинске
Хозяин с собакой спрятался на балконе во время пожара в квартире в Краснотурьинске
Сегодня, 20:07ПроисшествияФото: скриншот видео группы «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте»
Во время пожара, который вспыхнул в одной из квартир в Краснотурьинске, хозяин помещения вместе со своей собакой спрятался на балконе.

Инцидент случился 19 мая в доме на Бульваре Мира, 5. В квартире на пятом этаже загорелась кухня. Хозяин попробовал самостоятельно потушить огонь, но у него ничего не получилось. Тогда мужчина вместе со своей собакой вышел на балкон. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники скорой медицинской помощи. Сам владелец жилища не пострадал.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 17 человек, из них 4 ребенка. Пострадавших нет,сообщает группа «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Видео:группа «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте»

Напомним, 20 мая стало известно, что в пожаре, который произошел 15 мая на улице Учителей в садах Екатеринбурга, сгорело единственное жилье четырех семей. Одна из них на время была размещена в доме сторожа.

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