Хозяин с собакой спрятался на балконе во время пожара в квартире в Краснотурьинске

Инцидент случился 19 мая в доме на Бульваре Мира, 5. В квартире на пятом этаже загорелась кухня. Хозяин попробовал самостоятельно потушить огонь, но у него ничего не получилось. Тогда мужчина вместе со своей собакой вышел на балкон. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники скорой медицинской помощи. Сам владелец жилища не пострадал.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 17 человек, из них 4 ребенка. Пострадавших нет,сообщает группа «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, 20 мая стало известно, что в пожаре, который произошел 15 мая на улице Учителей в садах Екатеринбурга, сгорело единственное жилье четырех семей. Одна из них на время была размещена в доме сторожа.