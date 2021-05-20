Без единственного жилья остались четыре семьи из-за пожара в садах в Екатеринбурге

Сгорело единственное жилье четырех семей при пожаре в садах в Екатеринбурге. Одна из них размещена домике на время в доме сторожа.

Восемь садовых участков выгорели дотла. В четырех домах семьи проживали на постоянной основе, рассказал 66.ru сторож СНТ «Горноспасатель». Семья одного из сгоревших домов из 13 человек временно размещена в сторожке. Администрация района планирует предоставить погорельцам временное жилье. В настоящий момент пострадавшие собирают все необходимые документы. По мнению юристов, шанса на получение нового собственного жилья у пострадавших практически нет, так как садовые дома не были застрахованы от пожара. В настоящий момент семьи живут у друзей и родственников. Напомним, пожар о котором идет речь произошел 15 мая. Сообщение о возгорании поступило на пульт оператора в 19.49. Загорелся склад мебели на улице Учителей. Затем пламя перекинулось на садовые участки. Общая площадь, захваченная огнем, составила 2,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности для борьбы с пожаром были привлечены силы 155 пожарных и 75 специальных автомобилей. Тушение усложнялось удаленностью от источников воды и высокой горючей нагрузкой. Был развернут штаб пожаротушения. С огнем удалось справиться за пять часов. 2,5 тысячи квадратных метров и пять часов времени: потушен пожар в Екатеринбурге

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