Без единственного жилья остались четыре семьи из-за пожара в садах в Екатеринбурге

Без единственного жилья остались четыре семьи из-за пожара в садах в Екатеринбурге
Без единственного жилья остались четыре семьи из-за пожара в садах в Екатеринбурге
Сегодня, 12:49ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Сгорело единственное жилье четырех семей при пожаре в садах в Екатеринбурге. Одна из них размещена домике на время в доме сторожа.

Восемь садовых участков выгорели дотла. В четырех домах семьи проживали на постоянной основе, рассказал 66.ru сторож СНТ «Горноспасатель».

Семья одного из сгоревших домов из 13 человек временно размещена в сторожке. Администрация района планирует предоставить погорельцам временное жилье. В настоящий момент пострадавшие собирают все необходимые документы.

По мнению юристов, шанса на получение нового собственного жилья у пострадавших практически нет, так как садовые дома не были застрахованы от пожара. В настоящий момент семьи живут у друзей и родственников.

Напомним, пожар о котором идет речь произошел 15 мая. Сообщение о возгорании поступило на пульт оператора в 19.49. Загорелся склад мебели на улице Учителей. Затем пламя перекинулось на садовые участки. Общая площадь, захваченная огнем, составила 2,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности для борьбы с пожаром были привлечены силы 155 пожарных и 75 специальных автомобилей. Тушение усложнялось удаленностью от источников воды и высокой горючей нагрузкой. Был развернут штаб пожаротушения. С огнем удалось справиться за пять часов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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