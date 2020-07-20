Черный дым все больше и больше: в поселке вблизи Нижнего Тагила произошел пожар

Пожар Видео Видео: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Чёрный дым все больше и больше. Только что туда промчались две пожарные машины, сообщили очевидцы.

Редакции портала TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил подтвердили данную информацию. «В данный момент на месте пожара работает дознаватель, выясняющий причины и обстоятельства случившегося» — отметили в ведомстве. О пострадавших в настоящее время не сообщается.