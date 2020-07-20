Черный дым все больше и больше: в поселке вблизи Нижнего Тагила произошел пожар
Сегодня, 17:00ПроисшествияФото: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"
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В поселке Евстюхина недалеко от Нижнего Тагила случился пожар, во время которого сгорели несколько частных придомовых построек, сообщил группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» один из подписчиков.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
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Видео: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"
Чёрный дым все больше и больше. Только что туда промчались две пожарные машины, сообщили очевидцы.
Редакции портала TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил подтвердили данную информацию. «В данный момент на месте пожара работает дознаватель, выясняющий причины и обстоятельства случившегося» — отметили в ведомстве. О пострадавших в настоящее время не сообщается.
Напомним, вечером 16 июля в Нижнем Тагиле недалеко от ГДДЮТ на площади 243 квадратных метра произошел пожар, в результате которого сгорел частный жилой дом, а также надворные постройки. Пожар был такой силы, что его можно было наблюдать даже с набережной Нижнетагильского пруда.
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