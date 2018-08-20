Отрезаны от мира: лодка исчезла с лодочной переправы в селе Филькино

Лодка переправляла жителей села с одного берега на другой каждый день в течение двух часов. Мост через реку Каква разрушился. Теперь селяне остались без связи с цивилизацией.

Мужчина, осуществлявший перевозку людей на лодке, сообщил, что оставил лодку на берегу, а когда вернулся, ее уже не было.

Следователи ведут проверку по факту пропажи.