Отрезаны от мира: лодка исчезла с лодочной переправы в селе Филькино

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В селе Филькино Свердловской области с лодочной переправы исчезла лодка, которую власти предоставили жителям вместо обрушившегося моста.
Источник: URA.RU
Лодка переправляла жителей села с одного берега на другой каждый день в течение двух часов. Мост через реку Каква разрушился. Теперь селяне остались без связи с цивилизацией.
Мужчина, осуществлявший перевозку людей на лодке, сообщил, что оставил лодку на берегу, а когда вернулся, ее уже не было.
Следователи ведут проверку по факту пропажи.
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Жители села соорудили мост из бревен, досок и обломков старого моста. Сейчас это единственный для них способ добраться до окружающего мира.
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