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Отрезаны от мира: лодка исчезла с лодочной переправы в селе Филькино
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отрезаны от мира: лодка исчезла с лодочной переправы в селе Филькино

Сегодня, 14:55Происшествия
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