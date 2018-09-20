Труп ребенка был обнаружен под окнами многоэтажного дома на ЖБИ в Екатеринбурге
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20 сентября в Екатеринбурге погиб ребенок, предположительно выпав с балкона многоэтажного дома.
Сюжеты: Екатеринбург
20 сентября в Екатеринбурге на улице Рассветная, 6/2 погиб ребенок, по информации из социальной сети. Очевидцы сообщают, что погибший - ребенок 9 -10 лет. По их версии, ребенок упал с балкона.
Там мальчик лет 10 на вид. Скорее всего упал (сорвался) с общего балкона,там постоянно дети играют, сообщает свидетельница происшествия.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили факт гибели человека.
На месте происшествия работают полиция и скорая помощь.
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