Тагильчанин умер от отравления ядовитыми грибами

Неизвестно какими именно грибами отравился мужчина. Также есть случаи отравления в Красноуфимске. Там пострадали два человека, но оба остались живы. В Роспотребнадзоре отметили, что отравившиеся съели ядовитые грибы случайно. Отмечается, что они не почувствовали себя плохо сразу.