Тагильчанин умер от отравления ядовитыми грибами

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В Нижнем Тагиле от отравления ядовитыми грибами умер мужчина, сообщает Е1 со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Неизвестно какими именно грибами отравился мужчина. Также есть случаи отравления в Красноуфимске. Там пострадали два человека, но оба остались живы. В Роспотребнадзоре отметили, что отравившиеся съели ядовитые грибы случайно. Отмечается, что они не почувствовали себя плохо сразу.
По каждому случаю отравления проводится проверка.
В Роспотребнадзоре сообщили, что детям до 14 лет не следует употреблять в пищу грибы из-за риска отравления, также хуже всего отравления переносят люди с ослабленным здоровьем.
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