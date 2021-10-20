Пропавшую 14-летнюю школьницу сутки ищут в поселке Свердловской области

К поискам пропавшей вчера 14-летней Алины Кожевниковой подключилась полиция и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» ВКонтакте.
19 октября после обеда девочка и ее сестра вернулись со школы, Алина сказала, что скоро зайдет в дом, но с тех пор ее никто не видел.
Напомним, 13 октября текущего года 17-летняя жительница поселка Шали пропала накануне своей свадьбы. По некоторым данным, девушка из религиозной мусульманской семьи не захотела выходить замуж. Сейчас она находится в федеральном розыске.