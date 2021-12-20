Новогодняя елка вспыхнула в квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле

Новогодняя елка вспыхнула и сгорела за несколько секунд в квартире на улице Тальмана, 6 в Нижнем Тагиле. В это время хозяева ужинали на кухне.

Происшествие случилось вечером 18 декабря. Общая площадь пожара составила один квадратный метр, сообщили в Отделе надзорной деятельности. Когда хозяева услышали странный звук, то бросились в комнату и увидели, как елка вспыхнула и за несколько секунд сгорела. Потушить возгорание пострадавшим удалось самим до приезда пожарных. Это позволило не дать распространиться огню на другие предметы мебели. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание гирлянды, которой была украшена елка.

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