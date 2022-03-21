Пенсионерка дважды пнула в грудь девушку в тагильском автобусе

16 марта около 13:00 в автобусе 23-го маршрута образовалась давка. На остановке 29-летняя тагильчанка пыталась через толпу людей пробраться к выходу, тем временем две пожилые женщины на первом ряду сидений выразили недовольство.
Начались комментарии, что я такая-сякая вообще должна была оторвать свою ж… и продвигаться к выходу до остановки автобуса, поделилась тагильчанка.
Со слов девушки, она попросила входивших в транспорт пассажиров дать ей выйти, на что женщины снова стали возмущаться, так как автобус задержался на остановке. При оплате проезда тагильчанка попросила пенсионерок «закрыть свой рот».
Потому что за эту минуту довели до предела, и в ответ были два удара из сидячего положения с размаха в грудную клетку, рассказала девушка.
После инцидента пострадавшая не стала обращаться в полицию, а выложила фото обидчицы в соцсетях, предостерегая тем самым остальных тагильчан. Девушка утверждает, что в ближайшее время собирается написать заявление в правоохранительные органы.
Напомним, 16 февраля двое подростков из Азербайджана избили мать и дочь в общественном транспорте в Екатеринбурге. Тогда в дело вмешались глава СКР Александр Бастрыкин и губернатор региона Евгений Куйвашев.