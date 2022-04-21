Неизвестный срезает электрические кабеля в подъездах домов в Нижнем Тагиле

Неизвестный срезает электрические кабеля в подъездах домов в Нижнем Тагиле
Неизвестный срезает электрические кабеля в подъездах домов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:25ПроисшествияФото: 1MI
Неизвестный мужчина срезает электрические кабеля в подъезде многоэтажного дома на Красном Камне в Нижнем Тагиле.

Стало известно об одном из инцидентов на улице Победы, 51. Жители многоэтажки заметили, что у них отсутствует электрический кабель, когда вернулись с работы домой.

Они посмотрели камеры наблюдения и вычислили мужчину, который вырезал провода. Инцидент произошел 19 апреля утром, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте.

Фото:«ЧП Нижний Тагил» Вконтакте

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru факт произошедшего подтвердили.

Накануне в отдел полиции17 МУ МВД России Нижнетагильское поступило сообщение. По данному факту проводится проверка,рассказали в пресс-службе.

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