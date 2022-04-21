Неизвестный срезает электрические кабеля в подъездах домов в Нижнем Тагиле

Стало известно об одном из инцидентов на улице Победы, 51. Жители многоэтажки заметили, что у них отсутствует электрический кабель, когда вернулись с работы домой.
Они посмотрели камеры наблюдения и вычислили мужчину, который вырезал провода. Инцидент произошел 19 апреля утром, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru факт произошедшего подтвердили.
Накануне в отдел полиции17 МУ МВД России Нижнетагильское поступило сообщение. По данному факту проводится проверка,рассказали в пресс-службе.