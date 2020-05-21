Экс-директор свердловского аквапарка не будет выплачивать кредиторам долг в миллиард

В 2015 году предпринимателя признали банкротом, однако позднее его признали виновным в преднамеренном банкротстве. В 2017 году приговор отменили, началось новое разбирательство по делу. Суд несколько раз откладывали из-за болезни Кретова. В итоге коммерсанта оправдали – предприниматель смог доказать, что с 2013 года живёт на одну военную пенсию, не работает, а также активно сотрудничал с конкурсным управляющим во время процедуры банкротства.