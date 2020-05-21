Экс-директор свердловского аквапарка не будет выплачивать кредиторам долг в миллиард
Вчера, 22:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловский арбитражный суд разрешил бывшему хозяину КРК «Уралец», экс-совладельцу ТРЦ «Екатерининский» и аквапарка «Лимпопо» Николаю Кретову не выплачивать долги по кредитам, пишет «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
Дело о банкротстве предпринимателя закрыли.
Сумма иска составила 1,1 миллиарда рублей. В заёмщиках числятся Альфа-банк, Раффайзен-банк и бывший партнёр Кретова по бизнесу Олег Миронов.
В 2015 году предпринимателя признали банкротом, однако позднее его признали виновным в преднамеренном банкротстве. В 2017 году приговор отменили, началось новое разбирательство по делу. Суд несколько раз откладывали из-за болезни Кретова. В итоге коммерсанта оправдали – предприниматель смог доказать, что с 2013 года живёт на одну военную пенсию, не работает, а также активно сотрудничал с конкурсным управляющим во время процедуры банкротства.
Кредиторы не согласились с решением суда и подали апелляционные жалобы.
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