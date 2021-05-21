Уголовное дело из-за группировки полицейских-рэкетиров возбуждено в Екатеринбурге

Уголовное дело из-за группировки полицейских-рэкетиров возбуждено в Екатеринбурге
Уголовное дело из-за группировки полицейских-рэкетиров возбуждено в Екатеринбурге
Сегодня, 18:42ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Из-за подозрений в вымогательстве и взяточничестве были задержаны двое сотрудников полиции. По информации источника, ведется поиск организатора.

По делу проходят трое подозреваемых. Они потребовали от вычисленного ими наркоторговца денежные средства, чтобы не возбуждать уголовное дело. Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.

В полиции сообщили, что один из задержанных полицейских в апреле был уволен из рядов ОВД.

Также в деле фигурируют неопределенные пока сотрудники правоохранительных органов, которые организовали преступную группировку, добавил источник.

Напомним, 18 марта сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали лейтенантов, подозреваемых в получении взятки в крупном размере. Ими оказались старший и младший лейтенанты из отделов по противодействию наркотикам и борьбе с квартирными кражами. В результате на сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело за получение взятки. На данный момент они задержаны, проводится проверка по факту инцидента.

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