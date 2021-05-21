Уголовное дело из-за группировки полицейских-рэкетиров возбуждено в Екатеринбурге

Напомним, 18 марта сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали лейтенантов, подозреваемых в получении взятки в крупном размере. Ими оказались старший и младший лейтенанты из отделов по противодействию наркотикам и борьбе с квартирными кражами. В результате на сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело за получение взятки. На данный момент они задержаны, проводится проверка по факту инцидента.