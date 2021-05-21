Заколола ножом: тагильчанка подозревается в убийстве мужа-инвалида из-за ревности

Жительница Нижнего Тагила подозревается в том, что из-за ревности зарезала своего мужа-инвалида. На теле убитого обнаружено множество ножевых ранений. Об этом TagilCity.ru рассказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент случился 20 мая, в Ленинском районе Нижнего Тагила. Прибывшие на место происшествия представители угрозыска установили личность погибшего. Им оказался ранее не судимый мужчина 1961 года рождения, который нигде не работал. Из квартиры полиция изъяла 10 ножей и другие вещественные доказательства. Они, с целью приобщения к материалам уголовного дела, были переданы в региональный СКР. В убийстве мужчины подозревается его жена — пенсионерка 1958 года рождения, которая ранее была судима за угрозу убийством. Проверка на полиграфе подтвердила причастность тагильчанки к преступлению, после чего она сама созналась в содеянном. Отмечается, что долгое время погибший был частично парализован и не мог самостоятельно передвигаться. Тем не менее, он мог с супругой злоупотреблять алкоголем из — так называемых — фунфыриков. Под воздействием спиртного между еще совсем недавно вполне благополучной парой вспыхнул конфликт, супруги вспомнили былые семейные претензии друг к другу,подчеркнул полковник Горелых. В результате Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Напомним, 8 мая житель Нижнего Тагила зарезал родственницу во время празднования своего юбилея. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а мужчина ушел из дома и уснул на улице. Об инциденте сообщили другие гости застолья, которые обнаружили рядом с собой труп. «Кровавый финал»: тагильчанин зарезал родственницу во время празднования юбилея

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