Расстрелянный Шамсутдиновым солдат доставлен на реабилитацию в Екатеринбург

На лечение в екатеринбургскую клинику «Реабилитация доктора Волковой» доставлен солдат из Тюмени, который выжил в массовой стрельбе в воинской части Читы в 2019 году. Евгений Графов после ранения в голову несколько лет находится в тяжелом состоянии.

Помощь 20-летнему парню, у которого в голове осталась пуля, выпущенная солдатом Шамсутдиновым, оказали благотворители. Об этом сообщает издание 72.ру. Сейчас Женя проходит реабилитацию. С ним занимаются медики. В ближайшее время ему сделают компьютерную томографию головы и посмотрят, в каком состоянии находится мозг юноши. Последние полтора года Женя проходил реабилитацию в разных московских центрах. За это время он научился разговаривать короткими предложениями. Медики не делают никаких прогнозов, но обещают приложить все усилия для достижения положительной динамики. Напомним, что Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года расстрелял сослуживцев, при этом погибли восемь человек, двое были ранены. Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев в Забайкалье боязнью быть изнасилованным

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