Расстрелянный Шамсутдиновым солдат доставлен на реабилитацию в Екатеринбург

Помощь 20-летнему парню, у которого в голове осталась пуля, выпущенная солдатом Шамсутдиновым, оказали благотворители. Об этом сообщает издание 72.ру.
Сейчас Женя проходит реабилитацию. С ним занимаются медики. В ближайшее время ему сделают компьютерную томографию головы и посмотрят, в каком состоянии находится мозг юноши.
Последние полтора года Женя проходил реабилитацию в разных московских центрах. За это время он научился разговаривать короткими предложениями. Медики не делают никаких прогнозов, но обещают приложить все усилия для достижения положительной динамики.
Напомним, что Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года расстрелял сослуживцев, при этом погибли восемь человек, двое были ранены.