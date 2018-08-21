ТЦ Мегаполис в Екатеринбурге эвакуирован из-за куры-гриль

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21 августа около 11:30 в екатеринбургском ТЦ «Мегаполис» из-за дыма эвакуировали всех покупателей и работников.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, о задымлении объявили по громкой связи. В МЧС информацию подтвердили.
К зданию ТЦ подъехали несколько пожарных машин. Позже выяснилось, что источником дыма была печь для приготовления куры-гриль.
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Через некоторое время ТЦ снова был открыт, пишет Е1.
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