Охранники ЧОП в Среднеуральске угрожали подростку засунуть его в мясорубку
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16 августа охранники ЧОП на Среднеуральской птицефабрике незаконно задержали 16-летнего подростка-активиста. При этом они угрожали парню, что заснут его в мясорубку.
Подросток раздавал на проходной Среднеуральской птицефабрики листовки о том, что предприятие наносит вред окружающей среде.
Охранники задержали парня и удерживали его более часа, после чего подростка забрала полиция. Парень утверждает, что ЧОПовцы угрожали ему, обещая пропустить через мясорубку.
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Видео: е1.ru
Правоохранительные органы завели уголовные дела по двум статьям УК РФ — «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», пишет Е1.
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