Охранники ЧОП в Среднеуральске угрожали подростку засунуть его в мясорубку

Подросток раздавал на проходной Среднеуральской птицефабрики листовки о том, что предприятие наносит вред окружающей среде.

Охранники задержали парня и удерживали его более часа, после чего подростка забрала полиция. Парень утверждает, что ЧОПовцы угрожали ему, обещая пропустить через мясорубку.

Видео Видео: е1.ru