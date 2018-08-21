Полученный екатеринбурженкой в наследство от бабушки дом сгорел в первую ночь

Пожар начался около 00:30. По словам соседей, девушка унаследовала дом от двоюродной бабушки. Накануне происшествия владелица с друзьями приехала для того, чтобы прибраться на участке.

Молодые люди затопили печку в доме, а через некоторое время дом вспыхнул. Вся компания в это время находилась на улице.

Они кричали, что в доме остались баллоны, которые могут в любой момент взорваться, но при этом сами потушить пожар не пытались,рассказали очевидцы.