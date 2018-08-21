Полученный екатеринбурженкой в наследство от бабушки дом сгорел в первую ночь
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В ночь на 21 августа в Екатеринбурге сгорел дом в коллективном саду № 13, который находится за Северным кладбищем. Дом принадлежал девушке, которая унаследовала его несколько месяцев назад.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожар начался около 00:30. По словам соседей, девушка унаследовала дом от двоюродной бабушки. Накануне происшествия владелица с друзьями приехала для того, чтобы прибраться на участке.
Молодые люди затопили печку в доме, а через некоторое время дом вспыхнул. Вся компания в это время находилась на улице.
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Они кричали, что в доме остались баллоны, которые могут в любой момент взорваться, но при этом сами потушить пожар не пытались,рассказали очевидцы.
Еще до приезда пожарных молодые люди сели в машину и уехали. Дом и все постройки сгорели дотла, один баллон все же взорвался. Общая площадь возгорания составила 90 кв. м, сообщает Е1.
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