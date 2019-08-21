В Екатеринбурге двое рабочих отравились газом в колодце

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21 августа в Екатеринбурге двое мужчин отравились газом во время работ в колодце, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, один из рабочих спустился в люк и застрял, ему на помощь поспешил коллега, который следом спустился вниз. Оба мужчины надышались газом. Они госпитализированы в токсикологический центр. По сообщению источников издания, на месте работали сотрудники «Водоканала». Однако в организации данную информацию не подтвердили.
Установлением обстоятельств инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Нижнем Тагиле в мае этого года в колодце погибли двое рабочих «Водоканала». Следственный комитет провел проверку, в ходе которой установлено, что мужчины погибли, надышавшись токсичным газом.
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