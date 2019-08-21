В Екатеринбурге двое рабочих отравились газом в колодце

По предварительной информации, один из рабочих спустился в люк и застрял, ему на помощь поспешил коллега, который следом спустился вниз. Оба мужчины надышались газом. Они госпитализированы в токсикологический центр. По сообщению источников издания, на месте работали сотрудники «Водоканала». Однако в организации данную информацию не подтвердили.