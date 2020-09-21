С тагильского ВГОКа требуют более 30 миллионов рублей за электричество

С тагильского ВГОКа требуют более 30 миллионов рублей за электричество

Вчера, 21:30ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
АО «МРСК Урала» подало иск в суд к нижнетагильскому ВГОКу с требованием взыскать свыше 30 миллионов рублей за электричество. Соответствующая запись содержится в картотеке дел Арбитражного суда.

Иск был подан 18 сентября. Компания требует с предприятия 31,5 миллиона рублей. Первое заседание по делу пока не было назначено, поскольку заявление еще не было принято в производство.

В состав Высокогорского ГОК входят три шахты и три карьера, где ведется добыча руды. ВГОК — крупнейшее горнодобывающее предприятие Урала, на счету которого числится более 300 миллионов тонн железной руды.

Напомним, исковые заявления в отношении ВГОКа рассматриваются в Арбитражном суде региона на регулярной основе. В июле текущего года АО «ЭнергосбытПлюс» выиграло иск на 74,3 миллиона рублей. В августе было рассмотрено еще нескольких дел с общими требованиями более 200 миллионов рублей. На начало 2020 года требования кредиторов ОАО «ВГОК» составляли порядка 2,7 миллиарда рублей.

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