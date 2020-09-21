С тагильского ВГОКа требуют более 30 миллионов рублей за электричество

Напомним, исковые заявления в отношении ВГОКа рассматриваются в Арбитражном суде региона на регулярной основе. В июле текущего года АО «ЭнергосбытПлюс» выиграло иск на 74,3 миллиона рублей. В августе было рассмотрено еще нескольких дел с общими требованиями более 200 миллионов рублей. На начало 2020 года требования кредиторов ОАО «ВГОК» составляли порядка 2,7 миллиарда рублей.