Жители дома в Екатеринбурге возмущены «воздействием» магазина ритуальных услуг

Жители дома в Екатеринбурге возмущены «воздействием» магазина ритуальных услуг

Сегодня, 20:54ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге жители дома на улице Мамина-Сибиряка, 52 думают, как выселить с первого этажа магазин ритуальных услуг, сообщает Znak.

По словам юриста Марии Дружининой, подобные офисы не имеют права открываться в цокольном, а также на первых двух этажах жилых домов, поскольку это нарушает права жильцов. Подобные офисы могут оказывать негативное воздействие на человека.

Юрист оценила ситуацию и назвала последовательность действий: сначала жители либо ТСЖ должны обратиться к собственнику помещения, предоставив документы, подтверждающие незаконность размещения такого магазина в жилом доме. Если собственник откажется выселить магазин, то жителям стоит обратиться в суд. Примечательно, что ответ жители дома уже получили из управления ЖКХ администрации Екатеринбурга. Там подтвердили, что на первых этажах жилых домов не допускается размещение точек, оказывающих «вредное воздействие на человека», к коим относятся магазины ритуальных услуг.

Напомним, что 30 августа было вынесено решение о заключении под стражу боксера Александра Этвиша и троих его подельников. Группировка обвиняется в нападениях и угрозах, направленных на взятие под контроль рынка ритуальных услуг Сысерти.

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