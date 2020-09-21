Жители дома в Екатеринбурге возмущены «воздействием» магазина ритуальных услуг

Юрист оценила ситуацию и назвала последовательность действий: сначала жители либо ТСЖ должны обратиться к собственнику помещения, предоставив документы, подтверждающие незаконность размещения такого магазина в жилом доме. Если собственник откажется выселить магазин, то жителям стоит обратиться в суд. Примечательно, что ответ жители дома уже получили из управления ЖКХ администрации Екатеринбурга. Там подтвердили, что на первых этажах жилых домов не допускается размещение точек, оказывающих «вредное воздействие на человека», к коим относятся магазины ритуальных услуг.