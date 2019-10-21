В Нижнем Тагиле мужчина с психическим расстройством выпал из окна
Сегодня, 12:53ПроисшествияФото: АН «Между строк»
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20 октября в Нижнем Тагиле из окна дома на улице Крсноармейская, 66 выпал мужчина, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, тагильчанин выпал из окна третьего или четвертого этажа. После падения он кричал и звал на помощь. Пострадавший госпитализирован в медучреждение, у него диагностированы перелом костей таза и множественные переломы нижних конечностей.
Соседи пострадавшего рассказали, что мужчина состоит на учете в связи с расстройством психики.
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