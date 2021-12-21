Мужчина погиб из-за загоревшихся ковра и пола в частном доме в Нижнем Тагиле

Житель частного дома на улице Кольцова в Нижнем Тагиле погиб во время пожара. У него загорелся пол и ковровая дорожка около печи.

О пожаре сообщили прохожие. Они увидели дым и обратились за помощью к спасателям. Общая площадь пожара составила один квадратный метр. Мужчина 1968 года рождения погиб в результате отравления продуктами горения. Предполагаемой причиной стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи, сообщили в Отделе надзорной деятельности. Фото: Отдел надзорной деятельности Предполагается, что из топки могли выпасть угли, так как очаг располагается около топочного отверстия. При этом он имеет размеры меньше 50×70 сантиметров, что не соответствует требованиям безопасности. По данному факту проводится проверка.

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