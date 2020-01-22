В Екатеринбурге девушка погибла при пожаре на даче у друзей

Дом принадлежит семейной паре. Они приехали туда накануне, а также пригласили погостить подругу. Хозяева легли спать в комнате на втором этаже, а девушка осталась ночевать на первом. Именно в той комнате и случилось возгорание.

Когда семейная пара проснулась — все помещение было охвачено огнем. Они успели выбежать, а девушку спасти не удалось. Сообщается, что у семейной пары есть дети, но в этот раз они решили не брать их на дачу и оставили у родственников.