В Екатеринбурге девушка погибла при пожаре на даче у друзей

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Под Екатеринбургом в садовом товариществе минувшей ночью произошел пожар, в результате которого погибла 20-летняя девушка, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Дом принадлежит семейной паре. Они приехали туда накануне, а также пригласили погостить подругу. Хозяева легли спать в комнате на втором этаже, а девушка осталась ночевать на первом. Именно в той комнате и случилось возгорание.
Когда семейная пара проснулась — все помещение было охвачено огнем. Они успели выбежать, а девушку спасти не удалось. Сообщается, что у семейной пары есть дети, но в этот раз они решили не брать их на дачу и оставили у родственников.
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Площадь пожара составила 30 квадратных метров. С огнем боролись 24 спасателя на четырех единицах техники.
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