На Урале суд признал скандального адвоката виновной в мошенничестве

Как гласят материалы дела, в апреле 2016 года Гончарова получила миллион рублей от двух бизнесменов. Деньги она должна была в виде взятки передать начальнику ОВД Первоуральска Грехову. Таким образом бизнесмены хотели добиться закрытия их уголовного дела. Однако осужденная не стала передавать деньги и забрала их себе. Оперативники, по словам адвоката женщины, настаивали ее дать показания на Грехова, но получили отказ