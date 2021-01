На Урале суд признал скандального адвоката виновной в мошенничестве

Суд Первоуральска признал виновной в мошенничестве в крупном размере адвоката из Екатеринбурга Елену Гончарову, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее адвокат защищала бывшего начальника полиции Первоуральска Олега Грехова, которого судят по делу о прослушке Ройзмана. Как гласят материалы дела, в апреле 2016 года Гончарова получила миллион рублей от двух бизнесменов. Деньги она должна была в виде взятки передать начальнику ОВД Первоуральска Грехову. Таким образом бизнесмены хотели добиться закрытия их уголовного дела. Однако осужденная не стала передавать деньги и забрала их себе. Оперативники, по словам адвоката женщины, настаивали ее дать показания на Грехова, но получили отказ В результате ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также Гончарову лишили возможности два года заниматься адвокатской деятельностью. Адвокат Ольги Гончаровой планирует обжаловать приговор суда, поскольку по его данным у женщины есть алиби: на видеозаписи с места встречи, на которое указали бизнесмены, видно, что осужденная туда не приходила, пишет Ура.ру. Сама Ольга Гончарова на приговор по делу не явилась, поэтому ее объявят в розыск. Адвокат из Екатеринбурга разместила в соцсети фото с фальшивой госнаградой Напомним, в августе Елена Гончарова выложила в сеть фото фальшивой награды от Законодательного собрания Свердловской области.

