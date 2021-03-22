«Сотрудник банка» уговорил тагильчанку оформить кредит и выманил 140 тысяч рублей

В полиции пострадавшая рассказала, что с ней связался неизвестный мужчина и представился главным менеджером банка. Он рассказал, что кто-то из сотрудников банковской системы хочет оформить на имя девушки кредит в размере 220 тысяч рублей. Чтобы вычислить «недобросовестного сотрудника», мошенник убедил тагильчанку самой оформить кредит.
Используя мобильное приложение, девушка сделала заявку и получила одобрение на 150 тысяч рублей. После она назвала злоумышленникам код из сообщения. Владелице карты пришло уведомление о переводе большей половины денежных средств на счет в другой банк. Мошенник заверил, что перевод в другой банк является необходимой мерой для сохранности денег. После тагильчанка передала еще один код — произошел перевод остальных средств.
Совершив все операции, на телефон потерпевшей пришло уведомление от дочернего банка с предложением о кредите в размере 190 тысяч рублей. «Сотрудник банка» уговорил тагильчанку согласиться на предложение, после чего завершил разговор. Через время он вновь вышел на связь и отправил девушке фото справки о том, что полученный ею кредит погашен.
Жительница Нижнего Тагила решила проверить информацию и позвонила на горячую линию банка, где ей сообщили, что никакого погашения не было. Осознав, что ее обманули, девушка обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).
Напомним, жительница Екатеринбурга взяла в кредит 700 тысяч рублей по просьбе «полицейского» и «сотрудника банка». Затем она перевела средства через банкомат на счет мошенников.