Тагильчанину грозит наказание за «минирование» квартиры на Константина Пылаева

Тагильчанину грозит наказание за «минирование» квартиры на Константина Пылаева
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: прессслужба МУ "МВД "Нижнетагильское"
За ложное сообщение о минировании квартиры на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле местный житель предстанет перед судом. Теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или до двух лет исправительных работ.

По версии следствия, 20-летний житель Тагилстроевского района 28 декабря около 20.00 позвонит по номеру 112 в Единую диспетчерскую службу. Он представился сотрудником коллекторского агентства и сообщил, что в квартире на улице Константина Пылаева он устроит взрыв с целью взыскания долга с одного из жильцов, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

На указанный адрес прибыли сотрудники полиции, эксперт, сотрудники ОМОН, ГИБДД и ППС. Также на место были направлены экипажи МЧС, газовой службы и скорой помощи.

Прилегающая к дому территория была оцеплена, из подъезда эвакуировано 10 жильцов. По результатам обследования подъезда никаких взрывоопасных веществ и предметов не было выявлено.

В ходе дальнейшей проверки сотрудниками полиции было установлено, что по данному адресу проживает мужчина, с номера которого был осуществлен звонок. Сначала молодой человек заявил, что потерял телефон вместе с сим-картой, но позднее сознался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что хотел привлечь правоохранителей для разбирательств с коллекторами.

Установлено, что мужчина не работает и члены его семьи с начала года оформили порядка 20 кредитов в организациях микрозаймов. Общая сумма составляет около 330 тысяч рублей.

На данный момент дело передано в Тагилстроевский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, угрожавший массовым расстрелом на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила мужчина был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за ложные сообщения. Юрий Галлямов, помимо угроз вокзалу, также сообщал о ликвидации ряда других объектов — Храма-на-Крови, спортивного комплекса «Динамо», здания автовокзала «Северный».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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