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Челябинец простоял на карнизе дома шесть часов и сорвался вниз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Челябинец простоял на карнизе дома шесть часов и сорвался вниз

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