Челябинец простоял на карнизе дома шесть часов и сорвался вниз

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Челябинска сорвался с восьмого этажа, простояв перед этим несколько часов на карнизе с телефоном и ножом в руках.
Источник: АН Челябинск.ru
22 июля в Челябинске по адресу улица Братьев Кашириных, 8 прохожие заметили человека с ножом и телефоном в руках на карнизе восьмого этажа. Мужчина 30-35 лет простоял на высоте около шести часов, при этом он все это время кому-то звонил.
На место происшествия прибыли скорая, полиция и МЧС. Пожарные разложили подушку безопасности. Перед падением мужчины, подушка была убрана, причины такого решения спецслужб неизвестны.
На асфальте остались следы крови. По информации правоохранительных органов мужчина был доставлен в реанимацию, где ему оказали экстренную помощь.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По неподтвержденной информации, мужчина был связан с силовыми структурами, сообщает АН Челябинск.ru.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей