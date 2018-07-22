Челябинец простоял на карнизе дома шесть часов и сорвался вниз

22 июля в Челябинске по адресу улица Братьев Кашириных, 8 прохожие заметили человека с ножом и телефоном в руках на карнизе восьмого этажа. Мужчина 30-35 лет простоял на высоте около шести часов, при этом он все это время кому-то звонил.