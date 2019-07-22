В Нижнем Тагиле ветеран ВОВ выпала с балкона после конфликта с внуком-наркоманом
20 июля в Нижнем Тагиле на Руднике с балкона жилого дома выпала 87-летняя пенсионерка, женщина скончалась на месте.
Как рассказала TagilCity.ru её племянница Ольга, в момент происшествия в квартире находились другие родственники пенсионерки, в том числе внук, который, со слов женщины, употребляет наркотики. Между пенсионеркой и мужчиной произошел конфликт на финансовой почве.
Он часто требовал от нее деньги, забирал у нее всю пенсию, рассказала Ольга.
Также женщина пояснила, что ранее внук избивал погибшую, она лежала в больнице.
Мы фиксировали побои, обращались в полицию, однако дело не возбудили,говорит племянница погибшей.
Родственница не исключает, что внук может быть прямо или косвенно причастен к падению женщины с балкона.
В полиции подтвердили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за избиение пенсионерки. Также сообщили, что признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.
В полицию об обнаружении женщины, выпавшей с балкона, сообщили работники скорой. Признаков насильственной смерти нет, тело направлено на экспертизу. Следственный комитет проводит проверку,сказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».