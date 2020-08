Уральские росгвардейцы за минувшие сутки пресекли две кражи имущества

Сотрудниками свердловской вневедомственной охраны было пресечено два факта хищения чужого имущества за прошлые сутки, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Первый случай произошел в Екатеринбурге. На пульт диспетчера поступило сообщение о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в торговом центре на улице Академика Шварца. Прибывшие на место росгвардейцы задержали в торговом зале 21-летнего парня, которого подозревают в хищении видеокамеры стоимостью более двух тысяч рублей. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Еще один случай был предотвращен в Каменске-Уральском. Вечером на пульт диспетчера поступило сообщение, что неизвестный похитил горный велосипед у местной жительницы. По указанным приметам полицейские начали поиски. В результате был задержан мужчина, который по приметам похож на подозреваемого. Мужчину доставили в ОВД для дальнейших разбирательств. Им оказался 31-летний местный житель, которого опознала потерпевшая. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Ранее в Нижнем Тагиле задержали троих обвиняемых в ограблении комиссионного магазина на улице Космонавтов, а также нападении на продавца. Троих тагильчан обвиняют в нападении на комиссионку и избиение продавца

