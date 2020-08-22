Уральские росгвардейцы за минувшие сутки пресекли две кражи имущества

Первый случай произошел в Екатеринбурге. На пульт диспетчера поступило сообщение о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в торговом центре на улице Академика Шварца. Прибывшие на место росгвардейцы задержали в торговом зале 21-летнего парня, которого подозревают в хищении видеокамеры стоимостью более двух тысяч рублей. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.