В Нижнем Тагиле на продавца с сайта объявлений напал нуждающийся в деньгах покупатель

Мужчина был госпитализирован с колото-резаной раной поясничной области без повреждения внутренних органов.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

По данным следствия, мужчина разместил объявление о продаже процессора на одном из популярных сайтов. С ним связался молодой человек, рассказавший, что хочет приобрести технику. Продавец пригласил к себе домой потенциального покупателя, чтобы он смог наглядно оценить товар.

Во время общения незнакомец воспользовался моментом, когда хозяин квартиры отвлекся и нанес ему удар ножом в спину. Нападавший хотел схватить сотовый телефон со стола, но увидев грозный вид мужчины, готового броситься на него, быстро покинул жилье.

В ходе осмотра места происшествия эксперт, выехавший в составе следственно-оперативной группы изъял отпечатки пальцев подозреваемого. В дальнейшем его личность была установлена. В квартире подозреваемого полицейские изъяли два ножа и мачете. Задержанный признался в преступлении, заявив, что причиной стала нужда в деньгах.