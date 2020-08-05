В Нижнем Тагиле на продавца с сайта объявлений напал нуждающийся в деньгах покупатель
В Нижнем Тагиле произошло нападение на местного 40-летнего жителя, который пытался через сайт объявлений продать процессор, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагилькое».
Мужчина был госпитализирован с колото-резаной раной поясничной области без повреждения внутренних органов.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.
По данным следствия, мужчина разместил объявление о продаже процессора на одном из популярных сайтов. С ним связался молодой человек, рассказавший, что хочет приобрести технику. Продавец пригласил к себе домой потенциального покупателя, чтобы он смог наглядно оценить товар.
Во время общения незнакомец воспользовался моментом, когда хозяин квартиры отвлекся и нанес ему удар ножом в спину. Нападавший хотел схватить сотовый телефон со стола, но увидев грозный вид мужчины, готового броситься на него, быстро покинул жилье.
В ходе осмотра места происшествия эксперт, выехавший в составе следственно-оперативной группы изъял отпечатки пальцев подозреваемого. В дальнейшем его личность была установлена. В квартире подозреваемого полицейские изъяли два ножа и мачете. Задержанный признался в преступлении, заявив, что причиной стала нужда в деньгах.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.