МЧС пришлось распилить авто: ДТП произошло на окраине Екатеринбурга

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21 сентября около 20:25 на улице Реактивной в поселке Исток на окраине Екатеринбурга произошло лобовое столкновение с участием автомобилей Mitsubishi и Toyota.
Сюжеты: Екатеринбург
21 сентября в поселке Исток на окраине Екатеринбурга произошло лобовое столкновение. Около 20:25 на улице Рассветной водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в ГИБДД Свердловской области. В этот момент на встречу ему двигался автомобиль Toyota. Произошло лобовое столкновение.
Как сообщает Е1, водителя и пассажира Toyota спасли подушки безопасности.
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Чтобы освободить пассажира Mitsubishi сотрудникам МЧС пришлось распилить автомобиль и применить специальные инструменты. Далее мужчина был доставлен в больницу с множественными переломами.
Видео
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Видео: Е1
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Момент аварии попал на запись видеорегистратора, на которой видно, что данный участок улицы не имеет освещения.
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