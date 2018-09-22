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МЧС пришлось распилить авто: ДТП произошло на окраине Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МЧС пришлось распилить авто: ДТП произошло на окраине Екатеринбурга

Сегодня, 10:20Происшествия
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