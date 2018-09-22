МЧС пришлось распилить авто: ДТП произошло на окраине Екатеринбурга

21 сентября в поселке Исток на окраине Екатеринбурга произошло лобовое столкновение. Около 20:25 на улице Рассветной водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в ГИБДД Свердловской области. В этот момент на встречу ему двигался автомобиль Toyota. Произошло лобовое столкновение.