Екатеринбуржец присвоил на 16 миллионов квартиры умерших пенсионеров

Екатеринбуржец присвоил на 16 миллионов квартиры умерших пенсионеров
Екатеринбуржец присвоил на 16 миллионов квартиры умерших пенсионеров
Сегодня, 14:52ПроисшествияФото: 1MI
Житель Екатеринбурга продал несколько квартир умерших пенсионеров по поддельным документам. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Екатеринбуржец за два года (с 2016 по 2018 годы) завладел 8 квартирами в столице Урала, подделав документы купли-продажи. Недвижимость принадлежала пенсионерам, которые скончались, не оставив наследников. По закону данные квартиру должны были отойти муниципалитету, однако злоумышленник решил иначе.

Через подставных лиц уралец совершил сделки в отношении 8 квартир. Например, в одном из эпизодов неизвестная свердловчанка — подельница свердловчанина — представлялась умершей старушкой и продавала квартиру подставным лицам.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере), сообщили TagilCity.ru в прокуратуре Свердловской области.

В итоге мошеннику удалось продать добросовестным покупателям уже четыре квартиры. Ущерб в прокуратуре оценили в 16 миллионов рублей.

Напомним, в Свердловской области разыскивают мошенников с сайта знакомств.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
мошенникиквартирызлоумышленникинедвижимостьзлоумышленник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы