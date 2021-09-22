Екатеринбуржец присвоил на 16 миллионов квартиры умерших пенсионеров

Екатеринбуржец за два года (с 2016 по 2018 годы) завладел 8 квартирами в столице Урала, подделав документы купли-продажи. Недвижимость принадлежала пенсионерам, которые скончались, не оставив наследников. По закону данные квартиру должны были отойти муниципалитету, однако злоумышленник решил иначе.