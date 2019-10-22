В детской комнате екатеринбургского ресторана ребенок получил травму

По словам отца ребенка, мальчик играл в детской комнате ресторана и упал на точащие болты. Ребенок получил рассечение под глазом.

Там был всего сантиметр от глаза, я очень сильно разозлился на них: еще бы чуть-чуть, и малыш мог без глаза остаться, сказал отец ребенка.

По словам екатеринбуржца, в ресторане в качестве компенсации ему предложили не оплачивать счет и 10 тысяч рублей. Но отец ребенка считает, что сумма компенсации не достаточна для полученной мальчиком травмы.

Я думаю, минимум 100 тысяч они должны заплатить, потому что, во-первых, мы понервничали, во-вторых, серьезная травма, пояснил отец мальчика.