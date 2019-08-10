В Нижнем Тагиле четырехлетний ребенок выпал с девятого этажа
Сегодня, 13:08ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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Сегодня, 10 августа, в Нижнем Тагиле на улице Бобкова, 12 из окна девятого этажа выпал ребенок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел около 11:00. В редакцию TagilCity.ru поступила информация, что с ребенком в квартире находился отец, который пришел после работы и случайно уснул. Семья, в которой рос мальчик, благополучная.
После падения с девятого этажа ребенок скончался в машине скорой помощи. В МВД сообщили, что на месте работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.
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