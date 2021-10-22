Полиция возбудила дело после публикации об угрозе жизни в тагильской школе искусств

Полиция возбудила дело после публикации об угрозе жизни в тагильской школе искусств
Полиция возбудила дело после публикации об угрозе жизни в тагильской школе искусств
Сегодня, 14:51ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Полицейские Нижнего Тагила приняли у пострадавшей в стычке в школе искусств № 1 женщины второе заявление — об угрозе жизни. Правоохранители запросили записи с камер видеонаблюдения в образовательном учреждении. Тем временем ребенок, на которого напала разъяренная бабушка другой ученицы, находится на контроле у врачей.

Бабушку пострадавшей девочки Елену пригласили в отдел ПДН для дачи показаний по делу в школе искусств № 1 Нижнего Тагила. Об этом тагильчанка рассказала редакции TagilCity.ru.

Провели в ПДН 4 часа, думаю, что не бесполезно. Наконец-то занялись нашей проблемой — у них там не хватает сотрудников. Нами начала заниматься сама начальница службы. Опросила меня, ребенка, поделилась с нами Елена.

У женщины взяли копии результатов осмотров невропатолога и психолога. Пострадавшая девочка наблюдается сразу у двух специалистов — юной тагильчанке выписали лечение и назначили некоторые манипуляции. Детский невропатолог диагностировал у нее послестрессовое состояние.

Результат осмотра невролога
Фото:tagilcity.ru

Полицейские заверили пострадавшую, что в ближайшие дни изымут записи с камер видеонаблюдения в школе искусств и установят личность обидчицы. По информации источника TagilCity.ru в образовательном учреждении, педагоги уже выяснили, кто приходил за другой девочкой в школу — обидчицу все знают в лицо. Пенсионерка периодически приходит забирать свою внучку.

После того, как в СМИ написали о происшествии, тагильчанку в стенах учреждения мы не видели, сообщил наш источник в школе.

Пострадавшая Елена поделилась с редакцией, что второе заявление у нее приняли только после нашей публикации. Помимо TagilCity.ru, тагильчанка планирует привлечь к решению вопроса и адвоката.

Я от себя написала заявление, что мне угрожала убийством эта женщина. От меня сразу это заявление не взяли, когда мы вызывали их [полицейских, прим.ред.] в школу искусств. После того, как мы побывали в ПДН, сложилось впечатление, что ничего и никому не нужно. Даже дело искали целый час. Поэтому мы к вам [редакции TagilCity.ru] и обращаемся, чтобы это дело не «замяли». Мы также обратились за консультацией к адвокату, которая в дальнейшем будет заниматься нашим делом, поделилась Елена.

Напомним, инцидент произошел 1 октября в школе искусств № 1 Нижнего Тагила. Агрессивная бабушка одной из воспитанниц, забирая свою внучку, схватила и отшвырнула в сторону другую девочку, при этом пригрозив её бабушке убийством.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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