Завуч школы впала в кому при подготовке к операции в клинике в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга 3 месяца уже парализована после подготовки ее к удалению камней в желчном пузыре. Женщина все это время находится без сознания.

Завуч екатеринбургской школы уже 3 месяца не приходит в сознание — женщина оказалась парализованной после подготовки ее к операции в больнице, сообщает E1. Со слов родственников пациентки, удаление камней из желчного пузыря является несложной операцией, во время оперативного вмешательства состояние больной резко ухудшилось, теперь уже 3 месяца женщина находится в коме. Женщина задохнулась во сне при погружении ее в общий наркоз — произошла гипоксия головного мозга, рассказали изданию родственники. Родные пациентки обратились с заявлением в полицию и прокуратуру.

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