В Екатеринбурге мужчина зарезал жену и покончил с собой на глазах у дочери

В Екатеринбурге отец шестилетней девочки у нее на глазах зарезал жену и выпрыгнул в окно.

Стали известны подробности трагедии, произошедшей в одной из квартир на ЖБИ, пишет E1. В какой-то момент глава семейства лишился работы курьером. Из-за этого начались конфликты с женой. 34-летняя женщина работала в Институте иммунологии и физиологии бухгалтером. Ребенка планировали увезти в гости к дедушке, но очередная ссора закончилась конфликтом. Мужчина начал избивать свою 34-летнюю супругу, а затем зарезал её. Напоследок она успела выкрикнуть дочери, чтобы та позвонила дедушке. После содеянного мужчина решил свести счеты с жизнью и выпрыгнул из окна. Прибывший на место дедушка не сразу смог попасть в квартиру. По информации издания, пожилой мужчина планирует взять опеку над ребенком. Напомним, инцидент произошел 18 декабря. Семья получила положительную характеристику от соседей. На Урале мужчина на глазах маленькой дочери убил свою супругу и покончил с собой

Related news: На Урале мужчина на глазах маленькой дочери убил свою супругу и покончил с собой

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter