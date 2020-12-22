В Нижнем Тагиле вымогателю с мачете грозит до семи лет тюрьмы

В Нижнем Тагиле вымогателю с мачете грозит до семи лет тюрьмы

Сегодня, 19:34ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 32-летний местный житель предстанет перед судом за вымогательство.

Инцидент произошел в апреле этого года. За то, что другой мужчина «оболгал» его друзей, тагильчанин потребовал у него пять тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района. В мае 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напомним знакомому о долге, но тот сказал, что не намерен отдавать деньги. В результате тагильчанин, угрожая, что применит физическое насилие, заставил потерпевшего сесть в машину.

Когда мужчины доехали до кладбища, расположенного в районе Рудника, тагильчанин продолжил настаивать на том, что должен получить деньги. Услышав отказ, он несколько раз ударил знакомого по лицу и, достав из багажника мачете, угрожал применить оружие. После потерпевший воспользовался смятением тагильчанина и сбежал.

Ему удалось оторваться от преследователя. Мужчина добежал до дома и заявил в полицию, сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что обвиняемый ранее имел три судимости. Теперь ему грозит до семи лет колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит районный суд.

Напомним, жителя Екатеринбурга приговорили к десяти годам тюрьмы за вымогательство семи миллионов рублей.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
судвымогательствоНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы