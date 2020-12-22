В Нижнем Тагиле вымогателю с мачете грозит до семи лет тюрьмы

Инцидент произошел в апреле этого года. За то, что другой мужчина «оболгал» его друзей, тагильчанин потребовал у него пять тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района. В мае 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напомним знакомому о долге, но тот сказал, что не намерен отдавать деньги. В результате тагильчанин, угрожая, что применит физическое насилие, заставил потерпевшего сесть в машину.