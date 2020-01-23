В Нижнем Тагиле при пожаре в строительной будке погибли два человека

Сгоревшая будка располагалась на Северном шоссе недалеко от «Строительного управления № 5». Пожар заметили сотрудники охраны соседней организации. Когда люди подошли к металлическому киоску, внутри него взорвался газовый баллон. Время трагедии — 3 часа 10 минут.

Пламя, распространившееся на 15 квадратных метров, прибыли тушить девять пожарных расчетов. Было найдено два тела. Предположительно, мужчина и женщина. Личности устанавливаются.