Школьники задержали пьяного мужчину с наркотиками в центре Нижнего Тагила

Пьяный мужчина с наркотиками был задержан подростками в центре Нижнего Тагила. Они удерживали его до приезда полиции.

Происшествие случилось 22 марта около 16.00 возле дома № 15 на улице Октябрьской революции. Двое 13-летних подростков гуляли и заметили как мужчина сбросил под одно из деревьев сверток неопределенного содержания. Мы его попросили не кидать подобное на землю. Так как пакетик могут найти дети, но он спровоцировал драку,рассказал TagilCity.ru один из парней. Оказалось, что школьники посещают клуб единоборств «Набат». Ребята применили технику рукопашного боя и «повязали» подозреваемого. Затем вызвали полицию. Стражи порядка прибыли к месту за пять минут. Подозреваемого задержали прибывшие сотрудники ППС. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, рассказали редакции в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Задержанный был доставлен в отделение полиции № 16. Им оказался 30-летний тагильчанин. Мужчина ранее не имел проблем с законом и имеет постоянное место работы. Он был привлечен к ответственности за нахождение в пьяном виде в общественном месте. Также сотрудники полиции изъяли сброшенный пакет с растительным веществом. Экспертиза установила, что в свертке находилась марихуана. Веса вещества было достаточно для возбуждения административного материала. Сами ребята скромно отзываются о своей заслуге. Так поступил бы любой гражданин на нашем месте. Не вижу в этом ничего особенного, рассказал изданию один из мальчиков. Сотрудники полиции выразили благодарность юношам за то, что те не прошли мимо и своевременно отреагировали. Напомним, 22 марта сообщалось, как 40-летний бывший комвзвода ГИБДД из Екатеринбурга второй раз за месяц был задержан с наркотиками. У мужчины обнаружили 4,5 грамма мефедрона. По мнению оперативников, бывший сотрудник правоохранительных органов распространяет наркотики через «закладки». Телефон мужчины также проверили на наличие соответствующих адресов. Первый раз он попался по подозрении в подобном преступлении 1 марта. Бывший капитан ГИБДД второй раз за месяц задержан с наркотиками в Екатеринбурге

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