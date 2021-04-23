Иномарка сбила восьмилетнего мальчика на велосипеде в Екатеринбурге

Иномарка сбила восьмилетнего мальчика на велосипеде в Екатеринбурге
Сегодня, 08:15ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Водитель иномарки допустил наезд на ребенка-велосипедиста во дворе Екатеринбурга.

Происшествие случилось во дворе на улице Павла Шаманова, 58. 32-летний мужчина за рулем «Киа Сид» сбил мальчика, который выехал на велосипеде из-за припаркованных автомобилей, пишет E1.

Водитель был проверен на состояние опьянения и оказался трезв. На место происшествия была вызвана бригада «скорой», которая осмотрела мальчика. Мать в момент аварии находилась дома.

Напомним, 7-летний мальчик впал в кому после наезда грузовика на двоих детей в Серове. 53-летний водитель ехал задним ходом и не заметил ребят. ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.

Сюжеты:
Екатеринбург
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