Школьника сбил маршрутный микроавтобус в Екатеринбурге

Школьника сбил маршрутный микроавтобус в Екатеринбурге
Сегодня, 07:49ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Мальчика сбил маршрутный микроавтобус в Екатеринбурге. Несовершеннолетний перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Инцидент произошел 20 апреля в 17.30. 56-летний водитель маршрутного микроавтобуса рейса Нижний Тагил-Екатеринбург, проезжая по Выездному переулку, сбил 12-летнего школьника. Мужчина объяснил инспекторам ГИБДД, что он двигался со скоростью около 40 километров в час со стороны улицы Пилотной в направлении Стрелочников, когда неожиданно из-за стоявшего автомобиля на дорогу выбежал мальчик. Водитель вывернул руль и попытался избежать столкновения, но это не удалось, пишет E1.

В результате происшествия пострадал школьник. Он был доставлен в больницу с сотрясением мозга.

Как рассказала мама несовершеннолетнего, сын ушел гулять и должен был вернуться к 17.30 домой. Он торопился и решил сократить путь, перебежав дорогу вне пешеходного перехода.

В момент происшествия в салоне маршрутки находились 15 человек. Никто из них не пострадал. В настоящий момент сотрудники ГИБДД проверяют образовательное учреждение школьника и выясняют, проводились ли с детьми беседы на предмет разъяснения правил дорожного движения.

Напомним, 19 апреля школьник на самокате выехал на проезжую часть и попал под колеса иномарки в Екатеринбурге. Восьмилетний мальчик получил ушиб бедра.

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Екатеринбург
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