Байкер насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге

В больнице скончался пешеход, которого сбил мотоциклист на перекрестке улиц Таватуйская и Надеждинская в Екатеринбурге. Байкер находится в тяжелом состоянии.

ДТП случилось вечером 18 апреля. Пешеход перебегал проезжую часть в непредназначенном для этого месте и попал под колеса мотоцикла. От удара транспортное средство опрокинулось, пишет E1. Оба участника происшествия на момент приезда медиков «скорой» были в сознании, по словам сотрудников ГИБДД. У пешехода был диагностирован открытый перелом ноги, черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. От полученных травм он скончался в приемном покое в ГБ № 23. Управлял мотоциклом Honda мужчина в возрасте 28 лет. У него медики диагностировали перелом плеча, черепно мозговую травму и ушибы. На момент ДТП он был в шлеме. Напомним, 19 апреля сообщалось о компенсации в один миллион рублей, которую обязал выплатить суд виновника ДТП в Чите. Мужчина за рулем легковушки сбил семейную пару, ехавшую на мотоцикле. Кроме того, суд назначил обвиняемому 260 часов обязательных работ. 1 млн заплатит сбивший семью на мотоцикле бывший военный из Читы

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