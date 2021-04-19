Байкер насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге

Байкер насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге
Сегодня, 07:59ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В больнице скончался пешеход, которого сбил мотоциклист на перекрестке улиц Таватуйская и Надеждинская в Екатеринбурге. Байкер находится в тяжелом состоянии.

ДТП случилось вечером 18 апреля. Пешеход перебегал проезжую часть в непредназначенном для этого месте и попал под колеса мотоцикла. От удара транспортное средство опрокинулось, пишет E1.

Оба участника происшествия на момент приезда медиков «скорой» были в сознании, по словам сотрудников ГИБДД. У пешехода был диагностирован открытый перелом ноги, черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. От полученных травм он скончался в приемном покое в ГБ № 23.

Управлял мотоциклом Honda мужчина в возрасте 28 лет. У него медики диагностировали перелом плеча, черепно мозговую травму и ушибы. На момент ДТП он был в шлеме.

Напомним, 19 апреля сообщалось о компенсации в один миллион рублей, которую обязал выплатить суд виновника ДТП в Чите. Мужчина за рулем легковушки сбил семейную пару, ехавшую на мотоцикле. Кроме того, суд назначил обвиняемому 260 часов обязательных работ.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дтпмотоциклпешеходсмертельное дтпЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы